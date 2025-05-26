Президент Хурэлсух Ухнаа и Президент Александр Ван дер Беллен провели официальные переговоры

CentralAsia (MNG) -

Президенты договорились работать над многими вопросами, включая отправку монгольских студентов в Австрию для получения высшего образования, внедрение ноу-хау и технологий, расширение сотрудничества и укрепление взаимодействия в области науки и исследований.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен провели официальные переговоры в Государственном дворце. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Главы государств подтвердили достижения и успехи традиционных дружественных отношений, основанных на общих ценностях, таких как демократия, права человека и верховенство закона, и выразили удовлетворение расширением отношений и сотрудничества в таких областях, как политика, экономика, торговля, инвестиции, образование, наука и социальное обеспечение.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в эффективной реализации целей долгосрочной политики развития Монголии «Видение 2050», «Продовольственное снабжение и безопасность», общенационального движения «Миллиард деревьев» и стипендиальной программы «Президентский стипендиат-2100».

Стороны договорились продолжить финансовое сотрудничество в поддержку проектов в области инфраструктуры, социального и человеческого развития, здравоохранения, водоснабжения, управления отходами и сельского хозяйства.

Стороны договорились расширять сотрудничество в таких областях, как лесопользование, климатически устойчивое лесоразведение и лесоуправление, опираясь на опыт Австрии в охране водных ресурсов и борьбе с обезлесением и опустыниванием.

Стороны подтвердили свою приверженность активизации сотрудничества посредством совместных исследований, ноу-хау и технологий в таких областях, как горнодобывающая промышленность, переработка полезных ископаемых, энергетика и электронный переход.

Стороны договорились развивать туристические регионы, продукты и услуги, горный и зимний туризм, организовывать обучение и тренинги, а также обмениваться опытом.

Стороны договорились об укреплении сотрудничества в области науки и исследований, направлении монгольских студентов для получения высшего образования в Австрию в рамках стипендиальной программы Монголии «Президентский стипендиат-2100», а также о расширении сотрудничества между академиями наук двух стран.

Стороны подтвердили свою приверженность совместной реализации предложений и инициатив, выдвинутых обеими сторонами на международном и региональном уровнях, а также совместному содействию усилиям международного сообщества по решению таких глобальных проблем, как изменение климата, опустынивание и утрата биоразнообразия.

источник: MiddleAsianNews

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