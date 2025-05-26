экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Газе 25 человек погибли в результате удара Израиля по школе

CentralAsia (CA) -  25 человек погибли в результате удара Израиля по школе в районе Дарадж в Газе, сообщает Al Jazeera.

В здании школы проживали перемещенные лица. Reuters ранее написал про десятки пострадавших в результате атаки. По словам медиков, среди жертв удара по школе были женщины и дети.

Армия Израиля 18 мая объявила, что израильские сухопутные войска начали «широкомасштабные наземные операции» на севере и юге сектора Газа в рамках объявленной операции «Колесницы Гидеона».

Источник «12 канала» рассказывал, что ключевой элемент плана новой операции — «масштабная эвакуация гражданского населения из районов боевых действий, включая север Газы, на юг территории, чтобы отделить их от боевиков ХАМАС и обеспечить армии свободу действий».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 мая заявил, что армия «с полной силой» приступила к завершению военной операции в секторе Газа, что будет означать разгром радикального движения ХАМАС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com