В Газе 25 человек погибли в результате удара Израиля по школе

CentralAsia (CA) - 25 человек погибли в результате удара Израиля по школе в районе Дарадж в Газе, сообщает Al Jazeera.

В здании школы проживали перемещенные лица. Reuters ранее написал про десятки пострадавших в результате атаки. По словам медиков, среди жертв удара по школе были женщины и дети.

Армия Израиля 18 мая объявила, что израильские сухопутные войска начали «широкомасштабные наземные операции» на севере и юге сектора Газа в рамках объявленной операции «Колесницы Гидеона».

Источник «12 канала» рассказывал, что ключевой элемент плана новой операции — «масштабная эвакуация гражданского населения из районов боевых действий, включая север Газы, на юг территории, чтобы отделить их от боевиков ХАМАС и обеспечить армии свободу действий».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 мая заявил, что армия «с полной силой» приступила к завершению военной операции в секторе Газа, что будет означать разгром радикального движения ХАМАС.

متداول| طفلة تحاول النجاة بعد أن حاصرتها النيران جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة. pic.twitter.com/BakgWZvcAH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2025