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В день «Последнего звонка» почти 400 школьников в Узбекистане были пойманы за рулем

CentralAsia (UZ) -  В день «Последнего звонка» (24 мая) в Узбекистане было выявлено 384 случая управления автомобилем подростками, сообщает пресс-служба СБДД.

Отмечается, что по каждому выявленному факту были составлены административные протоколы.

В ведомстве напомнили, что передача автомобиля лицу, не имеющему права управления, является грубым нарушением закона.

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