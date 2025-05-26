В день «Последнего звонка» почти 400 школьников в Узбекистане были пойманы за рулем
- Узбекистан, общество
- 11:31, 26 мая 2025
- Просмотров: 379
CentralAsia (UZ) - В день «Последнего звонка» (24 мая) в Узбекистане было выявлено 384 случая управления автомобилем подростками, сообщает пресс-служба СБДД.
Отмечается, что по каждому выявленному факту были составлены административные протоколы.
В ведомстве напомнили, что передача автомобиля лицу, не имеющему права управления, является грубым нарушением закона.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.