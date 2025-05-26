В день «Последнего звонка» почти 400 школьников в Узбекистане были пойманы за рулем

Узбекистан, общество

11:31, 26 мая 2025

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CentralAsia (UZ) - В день «Последнего звонка» (24 мая) в Узбекистане было выявлено 384 случая управления автомобилем подростками, сообщает пресс-служба СБДД. Отмечается, что по каждому выявленному факту были составлены административные протоколы. В ведомстве напомнили, что передача автомобиля лицу, не имеющему права управления, является грубым нарушением закона. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia