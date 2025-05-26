Средняя продолжительность жизни в Узбекистане выросла почти на девять лет

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CentralAsia (UZ) - Средняя продолжительность жизни населения Узбекистана за последние 34 года выросла почти на девять лет.

Национальный статистический комитет представил динамику средней продолжительности жизни постоянного населения Узбекистана за 34 года:

в 1991 году она составляла 66,4 года;

в 1995 году – 69,1 года;

в 2000 году – 70,8 года;

в 2005 году – 71,8 года;

в 2010 году – 73 года;

в 2015 году – 73,6 года;

в 2020 году – 73,4 года;

в 2024 году – 75,1 года.

Таким образом, за этот период показатель вырос на 8,7 года.

Отметим, что ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) является важным показателем здоровья населения и уровня развития страны. ОПЖ, как интегральный показатель общественного здоровья, отражает не только эффективность системы здравоохранения, но и влияние факторов, связанных с экономикой, образованием и социальной структурой.

Напомним также, что средний возраст населения в Узбекистане по состоянию на январь 2025 года составил всего 29,3 года.