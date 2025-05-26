Крушение самолета под Актау: В Казахстане рассказали, на каком этапе находится расследование

CentralAsia (KZ) - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал, как продвигается расследование авиакатастрофы азербайджанского самолёта Embraer-190 в Актау, сообщает Orda.kz.

По его словам, процесс идёт поэтапно. Сейчас эксперты анализируют собранные материалы.

«Казахстан — страна, которая проводит расследование. Любое расследование делится на несколько этапов. Первый этап — сбор соответствующих материалов. Он завершён. Второй этап — когда идёт исследование собранных материалов. Сейчас мы находимся на этапе исследования», - пояснил Карабаев в кулуарах сената.

Министр уточнил, что в рамках этой фазы казахстанские специалисты совместно с иностранными экспертами, включая представителей ИКАО, уже побывали в Баку, Грозном и Ростове-на-Дону.

Самолёт Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился утром 25 декабря 2024 года, когда пытался зайти на аварийную посадку в аэропорту Актау. На борту находились 69 человек, 29 из них выжили.

Изучив остатки самолёта, эксперты обнаружили множество сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами. Азербайджанская сторона утверждает, что причиной катастрофы стали осколки российских противовоздушных ракет «Панцирь-С», пробившие фюзеляж. Азербайджан готовит обращение в международный суд по факту крушения самолёта. В России ведут параллельное расследование.

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