Минобороны России сообщило о более 100 сбитых за ночь украинских беспилотниках

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CentralAsia (CA) - Минобороны РФ утром 26 мая сообщило, что за прошедшую ночь были уничтожены 96 украинских беспилотников, в том числе один дрон над Татарстаном, четыре над Ивановской областью и пять над Тульской.

Позднее российское военное ведомство сообщило о еще семи сбитых дронах — пять из них, заявили в Минобороны РФ, сбили над Тульской областью.

Как сообщают российские телеграм-каналы, беспилотники нанесли удары по промышленным предприятиям в Татарстане, Ивановской и Тульской областях.

Так, по данным Mash, Baza и Astra, средства ПВО работали в Елабуге (Татарстан), где, в числе прочего, находятся заводы по сборке дронов.

Также, по данным Astra, беспилотники нанесли удар по Дмитриевскому химическому заводу в Кинешме Ивановской области.

Из Тульской области поступали сообщения о звуках взрывов и работе ПВО, писала Baza и другие телеграм-каналы. В Алексине и частично в Туле в ночь на 26 мая возникли перебои с подачей электричества, сообщил Mash.