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Дожди и прохлада. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане на неделю

CentralAsia (UZ) -  На территории Узбекистана в ближайшие дни сохранится влияние прохладного и влажного воздуха.

По информации Узгидромета, в течение текущей рабочей недели по центральным и восточным районам в отдельных районах временами возможен кратковременный дождь, гроза. 

По северу, югу и пустынной зоне республики преобладание погоды без осадков. Лишь сегодня днем местами по Каракалпакстану, завтра 27 мая в отдельных районах Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. 

Местами по республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с с пыльным поземком. 

Температура воздуха сегодня днем 27-32 градуса, завтра 22-25 градусов.

28-30 мая 25-30 градусов, местами до 32 градусов. 

По предгорным и горным районам временами кратковременные дожди, грозы. Возможны селе-паводковые явления. 

В Ташкенте сегодня днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура 29-31 градус. 

Завтра преобладание погоды без осадков, лишь к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Температура 23-25 градусов. 

В среду 28 мая кратковременный дождь возможен в ночные и утренние часы. Температура 28-30 градусов. 

29-30 мая преобладание погоды без осадков, лишь к вечеру 29 мая, ночью и утром 30 мая возможен кратковременный дождь, гроза. 

Временами усиление ветра до 12-14 м/с, местами с пыльным поземком.

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