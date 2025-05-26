В Узбекистане мужчину осудили на 4 года за участие в военных действиях на стороне России

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CentralAsia (UZ) - Суд узбекского города Карши рассмотрел дело 20-летнего местного жителя И.Ж., который, находясь в России, подписал контракт с Минобороны РФ и согласился на участие в военных действиях. Обвиняемому назначили четыре года ограничения свободы за наемничество, сообщает UzNews.uz со ссылкой на материалы суда.

По информации следствия, узбекистанец в феврале 2024 года уехал на заработки в Санкт-Петербург. По словам подсудимого, вскоре он влез в долги, так как в течение двух месяцев ему не выдавали зарплату. Через знакомых И.Ж. устроился водителем и поваром в воинскую часть, расположенную в подмосковных Мытищах. В июне прошлого года мигрант подписал контракт с Министерством обороны РФ на прохождение срочной службы сроком на один год. При этом иностранец дал согласие на участие в боевых действиях на территории Украины. По соглашению иностранцу полагались ежемесячные выплаты в размере 195 тысяч рублей ($2,4 тысячи).

Далее И.Ж. отправили под Луганск, где он проходил 14-дневную военную подготовку. В этот период узбекистанец получил ранение в ногу в результате взрыва беспилотника. Как рассказал обвиняемый на суде, командование не оказало ему никакой помощи, и мигрант сам оплатил 500 тысяч рублей ($6,3 тысячи) за госпитализацию.

Пострадавший обратился к командиру с просьбой предоставить ему отпуск на 15 дней для продолжения лечения, но получил отказ. После чего узбекистанец самовольно покинул расположение воинской части и вернулся на родину.

В феврале текущего года И.Ж. добровольно обратился в Управление Службы государственной безопасности по Кашкадарьинской области с признанием о наемничестве. Он предоставил силовикам документы, подтверждающие его участие в боевых действиях на стороне России, что стало основанием для заведения уголовного дела.

В итоге суд признал мигранта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 154 («Наемничество») и приговорил его к четырем годам ограничения свободы.