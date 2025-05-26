Пашинян заявил о готовности инициировать изменения в Конституцию Армении для мирного договора с Азербайджаном

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в Конституцию, если Конституционный суд (КС) не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном, передает News.am.

«Согласно законодательству Армении, договор должен получить заключение КС. Если КС решает, что текст не соответствует Конституции, хотя я должен сказать, что после предыдущего решения по регламенту комиссий [Армении и Азербайджана по демаркации и делимитации границ] маловероятно, что он такое решение примет, создастся необычная ситуация. Какой будет позиция Армении и моя? Я инициирую конституционные реформы, потому что мирный процесс и договор нельзя упускать», — сказал он в ходе международного форума Yerevan Dialogue.

Изменение Конституции — один из двух вопросов, которые Азербайджан увязывает с подписанием мирного договора, второй — это роспуск Минской группы ОБСЕ, уточнил Пашинян. Он назвал приемлемым это требование, но заявил о необходимости убедиться в отсутствии стремления Баку перенести конфликт на территорию Армении.

«К сожалению, в последние годы Азербайджан начал примерно 60% территории Армении называть «западным Азербайджаном». Мы неоднократно говорили, что не может быть западного Азербайджана на суверенной территории Республики Армения», — заявил Пашинян.

Он добавил, что Ереван предлагает Баку подписать сразу два документа — обращение к ОБСЕ с предложением роспуска Минской группы и мирный договор, который, по его словам, «решает все возможные проблемы» между сторонами конфликта.

Армения и Азербайджан достигли договоренности о мирном соглашении в марте 2025 года. Документ содержит 17 статей, которые подразумевают признание территориальной целостности и нерушимости границ друг друга. На этом основании стороны проводят делимитацию и демаркацию границ, устанавливают дипломатические отношения, обязуются не размещать там силы третьих стран и отозвать иски из международных судов, а также воздержаться от оспаривания вопросов, существовавших до подписания соглашения. Пашинян ранее утверждал, что новой войны с Азербайджаном не будет. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что Минская группа ОБСЕ «вместо помощи стала инструментом в руках тех, кто хотел продолжения оккупации азербайджанских земель».