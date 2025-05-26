Макрон получил по лицу от жены во время визита во Вьетнам. Видео
- Азия и мир, общество
- 15:08, 26 мая 2025
- Просмотров: 633 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон получил по лицу от жены в начале визита во Вьетнам.
На кадрах, которые опубликованы, видно, что инцидент произошел перед выходом президента Франции из самолета. Экипаж открыл дверь самолета, и в дверном проеме был виден французский лидер, после Брижит Макрон, которую полностью не видно, дотрагивается рукой до лица мужа. После этого Макрон с супругой вышли из самолета.
В Елисейском дворце заявили, что Макрон и его жена просто решили подурачиться и «пошуметь», это их способ «расслабиться» перед официальным мероприятием. Там сочли произошедшее незначительным поводом, чтобы «дать пищу для размышлений сторонникам теории заговора», передает Liberation.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.