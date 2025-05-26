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Макрон получил по лицу от жены во время визита во Вьетнам. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эммануэль Макрон получил по лицу от жены в начале визита во Вьетнам.

На кадрах, которые опубликованы, видно, что инцидент произошел перед выходом президента Франции из самолета. Экипаж открыл дверь самолета, и в дверном проеме был виден французский лидер, после Брижит Макрон, которую полностью не видно, дотрагивается рукой до лица мужа. После этого Макрон с супругой вышли из самолета.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон и его жена просто решили подурачиться и «пошуметь», это их способ «расслабиться» перед официальным мероприятием. Там сочли произошедшее незначительным поводом, чтобы «дать пищу для размышлений сторонникам теории заговора», передает Liberation.

 

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