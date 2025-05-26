Дания повышает пенсионный возраст до 70 лет — самого высокого в Европе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Дании будет установлен самый высокий пенсионный возраст в Европе после того, как законодатели проголосовали за его повышение до 70 лет, сообщает CNN.

В четверг парламентарии приняли законопроект, предусматривающий повышение, 81 голосом «за» и 21 «против».

Новый закон будет применяться к людям, родившимся после 31 декабря 1970 года. Текущий возраст выхода на пенсию составляет в среднем 67 лет, но он может быть увеличен до 69 лет для тех, кто родился 1 января 1967 года или позже.

Министр занятости Ане Халсбо-Йоргенсен заявила в четверг, что повышение необходимо для того, чтобы «обеспечить надлежащее благосостояние будущим поколениям».

По данным официального сайта Статистического управления Дании, население Дании составляет почти 6 миллионов человек, из которых около 713 000 — в возрасте от 60 до 69 лет, а около 580 000 — в возрасте от 70 до 79 лет.

«Развитие последних лет ясно показывает заметный рост числа датчан, которые продолжают работать до достижения государственного пенсионного возраста и после него», — говорится сообщении датской торговой ассоциации страховых компаний и пенсионных фондов, опубликованном в пятницу.

По данным F&P, в настоящее время в Дании работают около 80 000 человек старше пенсионного возраста. Компания объясняет этот рост хорошими экономическими условиями, большей гибкостью работодателей, лучшими финансовыми стимулами и большим желанием продолжать работать.

«Для многих датчан идея повышения государственного пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году может показаться ошеломляющей», — заявил директор по пенсионному обеспечению ассоциации Ян В. Хансен. «Однако цифры ясно показывают, что все больше датчан остаются на работе в течение более длительных периодов времени».

«Хорошая новость заключается в том, что у многих датчан есть не только здоровье, но и желание продолжать работать — даже после достижения государственного пенсионного возраста», — продолжил он.

Однако социалистический Красно-зеленый альянс Дании в своем посте на Facebook назвал результаты голосования «правительства и правого крыла» «необоснованно высокими» и осудил эти изменения в свете «прекрасных» пенсионных условий, которыми пользуются многие министры, которые могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет.

«Это непостижимо. Это невозможно объяснить. И это невозможно защитить», — написал в другом посте на Facebook Пелле Драгстед, член парламента от партии, отметив, что учителя, строители лесов и многие другие, занятые на физически тяжелой работе, заявили, что не смогут работать так долго.

Дания — первая европейская страна, установившая национальный пенсионный возраст выше 60 лет. Этот шаг сделает его одним из самых высоких в мире, наравне с Ливией.

В марте 2023 года во Франции более миллиона человек вышли на улицы по всей стране, протестуя против повышения пенсионного возраста до 64 лет — на шесть лет меньше нового пенсионного возраста в Дании.

В сентябре правительство Китая приняло закон, согласно которому пенсионный возраст для мужчин увеличится с 60 до 63 лет, а для женщин — с 50 и 55 лет, в зависимости от профессии, до 55 и 58 лет соответственно.

Возраст выхода на государственную пенсию в Великобритании должен вырасти до 67 лет в период с 2026 по 2028 год, хотя в результате пересмотра он может быть увеличен до 68 лет.

Хотя пенсионный возраст в США аналогичен возрасту в Великобритании, некоторые пособия по социальному обеспечению доступны с 62 лет.

Улучшение здоровья в старости, увеличение продолжительности жизни и удаленная работа позволяют большему количеству американцев работать в старости. Однако исследования показывают, что зачастую именно нехватка денег заставляет их работать дольше.