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Тепло вернётся на север Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Тепло вернётся на север Казахстана после заморозков, сообщили в «Казгидромете».

Холод, охвативший северную половину страны в минувшие выходные, начнёт постепенно смещаться на восток, где вслед дождям придёт понижение температуры воздуха. В ночные часы в отдельных регионах ожидаются заморозки.

Основной холод постепенно смещается за пределы Казахстана. Однако влияние на погоду окажет северо-западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами. Ночами ещё будет свежо, а днём столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов. И только на западе и юге республики жители почувствуют летнюю жару – 29 мая воздух днём прогреется до +30...+35 градусов.

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