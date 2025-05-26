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В Таджикистане май завершится дождями, грозами
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  С 27 по 29 мая в Таджикистане ожидается резкое ухудшение погоды, сообщили «Азия-Плюс» в Агентстве по гидрометеорологии страны.

Синоптики предупреждают о кратковременных, но сильных дождях с грозами в горах и предгорьях, а также о пыльных бурях в долинах.

В некоторых районах возможны локальные сели.

Под угрозой — предгорные и горные районы республиканского подчинения, Согдийской области и запад Горно-Бадахшанской автономной области.  Именно здесь после обильных осадков высок риск формирования селевых потоков.  

Какая погода будет в регионах?

В Хатлонской области на этой неделе в целом ожидается жаркая и сухая погода. Ночью 28 мая возможны кратковременные дожди в отдельных предгорных районах. Температура днём будет достигать +33°C. Однако, по прогнозам, с 29 мая в регионе усилится юго-западный ветер, местами с порывами до 15 м/с, который может поднять пыль и снизить видимость.

В Согде также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в долинах поднимется до +29°C, а в горных районах останется прохладной — около +13…+18°C днём. Ветер временами усилится до 15 м/с.

В районах респуликанского починения осадки возможны ночью 28 мая. Затем погода стабилизируется, но в горных районах сохраняется вероятность кратковременных дождей и гроз. Днём воздух прогреется до +29°C, в горах — до +23°C.

В ГБАО погода останется переменной. На западе региона ожидаются кратковременные дожди, на востоке — сухо, но холодно: ночью температура может опускаться до –3°C.

Синоптики призывают жителей горных районов соблюдать осторожность и не приближаться к руслам рек и оползнеопасным склонам.

 

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