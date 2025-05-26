Россия запустила по Украине рекордное количество дальнобойных дронов, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Россия снова запустила по Украине рекордное количество дальнобойных дронов. Сегодня ночью территорию страны атаковали 355 ударных БПЛА и 9 крылатых ракет воздушного базирования. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

233 дрона – сбиты огневыми средствами поражения, 55 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 10 локациях.

Минобороны России накануне заявляло, что наносит удары по военным целям. Власти Украины сообщали, что в результате крупнейшей атаки погибли 12 мирных жителей.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на воскресенье российские войска атаковали 367 средствами воздушного нападения, в том числе 56 крылатыми ракетами.