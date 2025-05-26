Президент Азербайджана помиловал более 200 человек

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании более 200 человек, сообщает пресс-служба главы государства. Документ подписан в преддверии Дня независимости Азербайджана, который отмечается в стране 28 мая.

Основанием для помилования стали обращения самих осужденных, их родственников и уполномоченного по правам человека. Также учитывались степень тяжести совершенных преступлений, поведение заключенных, состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Согласно документу, 175 человек освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы. Еще 25 осужденным сроки сокращены вдвое. В список помилованных вошли 16 иностранных граждан.

По данным портала Axar.az, среди иностранцев пять человек являются гражданами Ирана, по два человека — гражданами Пакистана и Грузии, по одному человеку — гражданами Турции, Франции и Афганистана, четыре человека — гражданами России.

Среди помилованных — гражданин Франции Клерк Тего Гюго, ранее приговоренный к трем годам лишения свободы за причинение ущерба инфраструктуре Бакинского метрополитена.

Гюго ранее получил наказание в виде трех лет лишения свободы за умышленное повреждение имущества Бакинского метрополитена. Как сообщает Haqqin.az со ссылкой на МВД Азербайджана, француз тайно проник в депо бакинского метро в ночь на 30 марта 2024 года и раскрасил там несколько вагонов. Его сообщники — Де-Сент Гуэнт Исмаэль и Хан Пауль — были оштрафованы на 6800 манатов каждый. При этом весь нанесенный ущерб они полностью возместили.

Гражданин Франции был арестован на время следствия, остальные участники дела получили меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.