Песков: Российские удары по Украине — ответ на украинские атаки

CentralAsia (CA) - Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал российские удары по Украине ответом на украинские атаки, передает ТАСС.

«Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям», — сказал Песков.

На прошлой неделе российские города, в том числе Москва, подверглись атакам украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, с вечера 20 мая по утро 23 мая над территорией Москвы и Московской области было сбито 109 беспилотников.

Украинские города подвергаются комбинированным ударам третий день подряд. В воскресенье, 25 мая, жертвами атак стали как минимум 12 человек.