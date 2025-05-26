На Шри-Ланке предупредили о вспышке лихорадки чикунгунья

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CentralAsia (CA) - Власти Шри-Ланки зафиксировали наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Об этом сообщили в посольстве РФ на острове.

Заболевание переносится желтолихорадочными комарами, наиболее активными в дневное время суток. Среди симптомов – сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь. Они могут проявляться в течение 12 дней после укуса.

Российское посольство призвало устанавливать защитные сетки от комаров, опрыскивать репеллентами открытые участки кожи или одежду, носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время.

В начале апреля Роспотребнадзор после сообщений о росте заболеваемости лихорадкой чикугунья на французском острове Реюньон заявил, что случаи заболевания на территории России зарегистрированы не были.

Как отмечали в ведомстве, с начала года в мире зафиксировано около 100 000 случаев заболеваний лихорадкой чикунгунья вследствие местной передачи возбудителя. В том числе, 19 завозных случаев было отмечено на Тайване, в Австралии, Чили и Германии.