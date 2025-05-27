74-летний дедушка из Монголии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
CentralAsia (MNG) -
В Драммене (Норвегия) проходит чемпионат мира по пауэрлифтингу с 18 по 26 мая. В этом чемпионате приняли участие 1500 спортсменов, что потенциально делает это мероприятие крупнейшим в истории.
На чемпионате мира по экипировочному пауэрлифтингу в жиме штанги лежа в категории M4 -59 кг ПЭРЭНЛЭЙ Шагдар завоевал золотую медаль.
Пэрэнлэй родился в 1951 году. Окончил университет в Болгарии в 1980 году и является тренером по вольной борьбе.
источник: MiddleAsianNews
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