74-летний дедушка из Монголии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

CentralAsia (MNG) -

В Драммене (Норвегия) проходит чемпионат мира по пауэрлифтингу с 18 по 26 мая. В этом чемпионате приняли участие 1500 спортсменов, что потенциально делает это мероприятие крупнейшим в истории.

На чемпионате мира по экипировочному пауэрлифтингу в жиме штанги лежа в категории M4 -59 кг ПЭРЭНЛЭЙ Шагдар завоевал золотую медаль.

Пэрэнлэй родился в 1951 году. Окончил университет в Болгарии в 1980 году и является тренером по вольной борьбе.

источник: MiddleAsianNews

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