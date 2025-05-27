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Jade Gas Holdings продвигает первую горизонтальную добычу метана угольных пластов в Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Jade Gas Holdings Limited успешно завершила первую горизонтальную добычу метана угольных пластов в Монголии на газовом месторождении «Улаан-Нуур» (Red Lake) в регионе Южная Гоби.

Это достижение позволяет Jade использовать значительные газовые ресурсы Монголии, стремясь заменить дизельное топливо и поддержать выработку электроэнергии для крупных горнодобывающих предприятий.

Компания продвигает переговоры о коммерческом партнерстве для расширения своих возможностей в области сжиженного природного газа (СПГ) и сжатого природного газа (КПГ), обеспечивая быстрый выход на рынок и раннее получение доходов.

Jade Gas Holdings Limited работает в энергетическом секторе, уделяя особое внимание разведке и добыче метана угольных пластов (МУП). Компания в первую очередь занимается разблокировкой значительных газовых ресурсов в Монголии, ориентируясь на растущий спрос на замену дизельного топлива и выработку электроэнергии.

источник: MiddleAsianNews

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