United Airlines расширяет свою сеть в Тихоокеанском регионе новыми маршрутами — в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -

1 мая United запустила свой первый рейс из Токио/Нарита в Улан-Батор (Монголия), став первой и единственной американской авиакомпанией, обслуживающей Монголию своим новым сезонным прямым рейсом.

Кроме того, авиакомпания United также объявила, что бронирование билетов на ее новый круглогодичный прямой рейс между Токио/Нарита и Корором (Палау) уже открыто на сайте united.com и через туристических агентов; запуск рейса запланирован на 29 октября.

Сэм Шинохара, управляющий директор по работе аэропортов Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил, что операции на Гуаме будут играть большую роль в обслуживании новых рейсов United в Улан-Батор и Корор. «С запуском новых маршрутов мы предложим нашим клиентам в регионе больше вариантов маршрутов и удобных стыковок», — сказал он. «Мы продолжаем искать способы улучшить обслуживание наших клиентов в Тихоокеанском регионе. Наши пилоты и летные экипажи, а также активы, базирующиеся на Гуаме, играют важную роль в поддержке бесперебойной связи через Токио/Нарита, что предоставит нам еще больше возможностей предложить нашим клиентам беспрецедентный набор ярких, уникальных и необычных направлений».

Рейсы United в Улан-Батор, Монголия стартовали

Новый сезонный сервис United соединяет путешественников между Улан-Батором и континентальной частью США через Токио/Нарита из пяти хабов United в континентальной части США: Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Хьюстон, Ньюарк/Нью-Йорк и Денвер. Кроме того, пассажиры могут пересесть в Токио с услуг United из Гуама, Сайпана и Себу или из сети совместного предприятия партнера United ANA.

United будет выполнять новый рейс с мая по октябрь три раза в неделю, вылет из Токио/Нарита в 16:30 и прибытие в Улан-Батор в 20:55. Обратные рейсы из Улан-Батора будут отправляться в 9:55 и прибывать в Токио/Нарита в 15:45. Все время местное. United будет выполнять рейсы на самолете Boeing 737-800, предлагающем 166 мест, 16 из которых — бизнес-класс.

источник: MiddleAsianNews

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