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Mongolian Momo King становится популярным в Нью-Йорке. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Mongolian Momo King — первый в Нью-Йорке настоящий монгольский фуд-трак. Владелец и шеф-повар этого фуд-трака — гражданин Монголии Хурэлбаатар Очир.

Фуд-трак Mongolian Momo King, расположенный на улице Бликер-стрит на Шестой авеню в Нью-Йорке, стал популярным местом для посещения знаменитостей на TikTok и других платформах.

В фуд-траке Mongolian Momo King подают блюда монгольской кухни, такие как хуушуур, бууз, цуйван и монгольский молочный чай. Он подает еду жителям Нью-Йорка уже больше года и уже приобрел преданных поклонников. В обеденное время у фургончика с едой Mongolian Momo King выстраиваются длинные очереди.

Хурэлбаатар также помогает раздавать еду бездомным в этом районе, а в Америке принято помогать бездомным едой, а не деньгами. Каждый день люди с близлежащих улиц приходят в Mongolian Momo King за едой.

источник: MiddleAsianNews

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