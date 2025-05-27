Конкурс AKARNG Best Warrior Competition 2025 («Лучший воин AKARNG») подчеркивает мастерство и партнерство. ФОТО и ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

«Наши монгольские партнеры привносили энтузиазм, стойкость и настоящий воинской дух в каждое мероприятие», — майор Уолтер Хотчилл, оперативный офицер 207-го MFTR Национальной гвардии армии Аляски.

Пятнадцать участников, в том числе тринадцать из Национальной гвардии армии Аляски и двое из Вооруженных сил Монголии, приняли участие в конкурсе AKARNG Best Warrior Competition 2025 («Лучший воин AKARNG»), который проходил с 19 по 22 мая на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон.

После четырех дней интенсивных физических и психологических испытаний сержант Дилан Хеннесси из штаба и штабной роты 1-го батальона 297-го пехотного полка был назван унтер-офицером года AKARNG, а рядовой Дэвид Бэдке из роты «Альфа» 1-го 297-го пехотного полка получил звание «Солдат года».

Проводимое 207-м многофункциональным учебным полком, ежегодное мероприятие проверяло участников по широкому кругу задач, включая меткую стрельбу, преодоление препятствий, 12-мильный марш-бросок, армейский тест по боевой подготовке, письменные экзамены и формальный внешний вид. Соревнование призвано выявить самых опытных и выносливых солдат в силах.

«Конкурс на звание лучшего воина Национальной гвардии Аляски 2025 года представляет собой нечто большее, чем просто испытание силы, выносливости и тактических навыков», — сказал старший сержант Джон Флегэр, старший сержант AKARNG. «Он воплощает дух воина — несокрушимую волю к борьбе и победе, несмотря ни на что».

Флегэр отметил, что конкурс не только отмечает индивидуальное мастерство, но и демонстрирует силу командной работы, важность готовности и ценность прочных партнерских отношений, охватывающих континенты.

Впервые в истории соревнований в них приняли участие солдаты из Монголии вместе со своими коллегами из Аляски. Международное включение отражает давнее партнерство между Аляской и Монголией через Программу государственного партнерства Министерства обороны, которая способствует военному сотрудничеству и глобальной оперативной совместимости. Аляска и Монголия являются партнерами с 2003 года.

«Это было больше, чем соревнование — это был шанс построить дружеские отношения, укрепить союзы и обменяться профессиональными навыками между нашими силами», — сказал майор Уолтер Хотчилл, оперативный офицер 207-го MFTR. «Наши монгольские партнеры привносили энтузиазм, стойкость и настоящий воинской дух в каждое мероприятие».

Старший сержант Ганбаатар Пурэвдорж и младший капрал Сайнбилэг Сандайжав представляли Вооруженные силы Монголии. Оба высоко оценили опыт, подчеркнув возможность изучить новую тактику, потренироваться с американскими солдатами и испытать себя в незнакомой обстановке.

«Я думаю, что солдаты всегда должны быть готовы», — сказал Сайнбилэг, заявив, что каждая часть соревнования была сюрпризом, и он должен был быть готов ко всему. «Это было тяжело, но мне понравилось. Я тренировался для этого».

Хотя их оценивали и ранжировали наравне с американскими коллегами, они не имели права на высшие награды и вместо этого получили почетные грамоты, отмечающие их выступление и участие.

Ганбаатар сказал, что ему понравилось учиться работать с новым инженерным оборудованием, и что его особенно впечатлили поддержка и профессионализм его американских коллег.

Программа государственного партнерства, которая действует уже 30 лет, включает 88 партнерств со 100 странами. Благодаря таким мероприятиям, как Best Warrior («Лучший воин») , эти отношения продолжают развиваться, укрепляя глобальное сотрудничество в сфере безопасности и взаимопонимание.

Конкурс Best Warrior («Лучший воин») не только выявляет лучших сержантов и солдат Национальной гвардии армии Аляски, но и укрепляет готовность всех сил. Победители продолжат представлять Аляску на региональных соревнованиях в этом году.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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