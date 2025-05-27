Монголия и ОАЭ примут участие в Евразийском экономическом форуме – ЕЭК

CentralAsia (MNG) - В деловую программу форума включено пленарное заседание с участием глав государств ЕАЭС, а также более 30 тематических мероприятий: пленарных сессий, круглых столов, бизнес-диалогов.

«ЕЭФ-2025 обещает стать знаковым событием в международном сотрудничестве на евразийском пространстве. Насыщенная деловая программа предполагает участие не только делегатов стран ЕАЭС, но и государств-наблюдателей: Ирана, Кубы, Узбекистана. В форуме также примут участие официальные делегации Монголии и ОАЭ», — сообщили в ЕЭК.

Евразийский экономический форум является ежегодным деловым мероприятием Евразийского экономического союза, проводимым поочередно в государстве ЕАЭС, председательствующем в органах союза — Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК.

В 2025 году на правах действующей страны-председателя в ЕАЭС форум принимает Беларусь.

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