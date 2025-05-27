Президент Монголии и Президент Австрийской Республики провели совместную пресс-конференцию

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен провели совместную пресс-конференцию по итогам официальных переговоров. Об этом сообщает информационное агентство «Монцаме» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с речью, в которой отметил:

«Уважаемый Президент Александр Ван дер Беллен,

Представители прессы,

Я сердечно приветствую всех вас.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену за то, что он принял мое приглашение и посетил с государственным визитом в нашу прекрасную страну Монголию, страну вечного голубого неба. Монголию и Австрию связывают многолетние дружественные отношения.

Уважаемый Президент, я хочу подчеркнуть, что это первый государственный визит Главы австрийского государства в Монголию и носит особое историческое значение, открывая новую главу в истории дружественных отношений и сотрудничества между нашими народами.

Мне приятно отметить, что Австрия была одной из первых западных стран, признавших независимость и суверенитет Монголии, и установила дипломатические отношения более 60 лет назад. Наши дружественные отношения и сотрудничество на основе общих демократических ценностей, таких как права человека, свобода и верховенство закона, активно расширяются во многих социальных и экономических областях.

Монголия рассматривает Австрию как своего «Третьего соседа» и надежного партнера в Европе и стремится к постоянному расширению двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях.

Во время Вашего государственного визита мы подробно обсудили пути закрепления достижений монголо-австрийских отношений за последние шесть десятилетий, а также дальнейшее расширение двусторонних отношений и увеличение экономических выгод и инвестиций.

Монгольская сторона предложила инвестировать и сотрудничать в проектах, связанных с развитием городов Хархорум и Хунну, включая строительные работы, объекты водоснабжения и очистного сооружения, энергетику и инфраструктуру. По итогам наших переговоров была принята Совместная декларация Монголии и Австрии, которая определит стратегические направления нашего сотрудничества и станет дорожной картой на будущее.

В ходе государственного визита мы подписали важные правовые документы для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества. Кроме того, мы договорились заключить в ближайшее время межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках, которое будет иметь большое значение для расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Мы договорились совместно работать над глобальными вызовами - изменением климата, опустыниванием, деградацией почв и обеспечением продовольственной безопасности, в том числе в рамках Национального движения Монголии «Миллиард деревьев» и "Лесного партнерства» Европейского Союза.

Мы обменялись мнениями о реализации совместных проектов и программ по развитию внутреннего производства, поддержке интенсивного животноводства, внедрению передовых технологий в рамках Национальных движений Монголии «Продовольственное снабжение и безопасность» и «Белое золото».

Сектор здравоохранения Австрия внес значительный вклад в поэтапную модернизацию техники и оборудования наших медицинских учреждений, таких как Национальный центр охраны здоровья матери и ребенка, Национальный центра онкологии, Центральный военный госпиталь и больница Монгольского национального университета медицинских наук, что способствовало повышению качества медицинского обслуживания наших граждан.

Мы, монголы, считаем Австрийскую Республику родиной классической музыки, местом рождения всемирно известных композиторов, таких как Амадей Моцарт, Франц Шуберт, отец и сын Штраусы. Я рад, во время государственного визита мы договорились об углублении взаимодействия в области культуры, искусства и музыки, а также об обмене опытом между преподавателями, студентами и исследователями.

Мы договорились совместно работать над углублением отношений и сотрудничества в области туризма, образования, науки и средств массовой информации, укреплять сотрудничество между университетами двух стран, увеличивать число монгольских студентов, обучающихся в Австрии, и сотрудничать в рамках стипендиальной программы Монголии «Президентский стипендиат 2100».

Мы подтвердили нашу взаимную приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

Достигнута договоренность о совместной работе по подготовке к «Международному году пастбищных угодий и скотоводов» в 2026 году и 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Улан-Баторе.

Кроме того, Монголо-австрийский бизнес-форум, который состоится во время государственного визита, поможет сблизить бизнес сообщества двух стран и расширить взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Я полностью уверен, что работы, которые мы согласовали и обсудили, принесут процветание нашим народам и укрепят дружбу между нашими странами. Надеюсь на дальнейшее развитие отношений во благо народов двух стран.

Я убежден, что миролюбивая, открытая и многовекторная внешняя политика Монголии, наряду с общими ценностями Монголии и Австрии внесут совместный вклад в обеспечение глобального мира, безопасности и устойчивого развития человечества.

Уважаемый Президент Ван дер Беллен! Позвольте еще раз сердечно приветствовать Вас и всех гостей в нашей прекрасной стране Монголии, стране древней истории и вечного голубого неба!

Благодарю за внимание!»

Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен в своем вступлении на пресс-конференции выразил свою сердечную благодарность Президенту Хурэлсуху Ухнаа за приглашение посетить Монголию с государственным визитом.

«Это первый государственный визит на уровне Президента Австрии в Монголию и является свидетельством того, что мы придаем особое значение отношениям с Монголией. Также это подтверждает, что наша страна давно ценит путь развития Монголии к демократии и верховенству закона за последние более тридцати лет назад.

Несмотря на то, что Монголия находится далеко от нас с точки зрения географического положения и её геополитическая ситуация значительно отличается, Австрия и Монголия разделяют общие ценности и взгляды в области политики, общества и международных отношений. Сегодня международное сообщество сталкивается с серьезными вызовами. Во многих частях мира растет напряженность, продолжаются вооруженные конфликты и столкновения, причиняющие ущерб и страдания мирным жителям. Как страна Европы, мы очень обеспокоены войной России против Украины. Этот конфликт угрожает не только безопасности каждого из нас, но и нашим ценностям - свободе, демократии и правам человека.

Нет никакой гарантии того, что система, основанная на принципах демократии и уважения ценностей, сможет выжить без усилий. Мы все это знаем из истории нашей страны, и это имеет огромное значение. Поэтому в нынешней ситуации крайне важно объединить усилия с партнерами-единомышленниками и укреплять сотрудничество. Только вместе, благодаря тесному торговому взаимодействию, дипломатическим отношениям и ценностям, мы можем объединить наши силы.

Решение самых острых глобальных проблем возможно только коллективными усилиями. Это касается всех областей - от защиты наших ценностей, укрепление безопасности до стабилизации международных торговых потоков и борьбы с изменением климата. В этом контексте я хотел бы особо отметить важность политики и действий Монголии в рамках ООН и ОБСЕ со штаб-квартирой в Вене. В частности, активное участие Монголии в миротворческих операциях ООН является ярким примером.

На протяжении многих лет наши страны успешно сотрудничали в рамках многосторонних форматов. Также активно развивали двусторонние отношения. Многочисленные важные соглашения и Совместная декларация Монголии и Австрии, подписанные в ходе этого государственного визита, четко отражают этот прогресс, и я искренне рад этому.

Особое значение я придаю связям в области науки и культуры. Уверен, что этот визит поможет укрепить сотрудничество в этих сферах. Для этого в Монголию прибыла высокопоставленная делегация из соответствующих областей, что создает хорошие возможности для большего укрепления нашего будущего сотрудничества.

В современном быстро меняющемся мире нельзя недооценивать важность обмена знаниями и культурного взаимодействия. Как известно, культура и наука помогают сближать страны, принося взаимную пользу. Поэтому я призываю всех проявлять активную инициативу и участвовать в конструктивном диалоге в этой области.

За последние 30 лет Монголия добилась значительных успехов и достижений. Я твердо верю в потенциал Монголии для дальнейшего роста. Как страна-партнер, Австрия стремится идти рядом с Монголией по пути к успеху. Мы стремимся развивать торговлю, укреплять международные связи и поддерживать научные исследования.

Я верю, что в ближайшие годы наше двустороннее сотрудничество будет продолжать расширяться и укрепляться. Надеюсь, что этот визит в Монголию также внесет весомый вклад в достижение этой цели», - подчеркнул Президент Австрии.

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