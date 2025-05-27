Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставленного Украине оружия, - канцлер Мерц

Фридрих Мерц

CentralAsia (CA) - Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое было поставлено Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

«Никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого в Украину, больше нет. Ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни со стороны нас. Со стороны американцев тоже нет», — сказал Мерц.

Канцлер заявил, что Германия «сделает все возможное», чтобы продолжить оказывать поддержку Украине — в частности поэтому, рассказал Мерц, он недавно приезжал в Киев вместе с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском в рамках «коалиции желающих».

По его словам, снятие ограничений означает, что Украина может обороняться, «например, путем атак на военные позиции в России». Он добавил, что некоторое время назад этого не происходило — за очень редкими исключениями.

Западные страны на протяжении боевых действий, поставляя Украине дальнобойное оружие, накладывали ограничения на его использование, запрещая наносить удары по территории России. В ноябре 2024 года тогдашний президент США Джо Байден впервые дал согласие на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям на территории России. Сообщалось, что ограничения на использование дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow также сняли Великобритания и Франция. Официального подтверждения этой информации со стороны правительств западных стран не было.

Германия при предыдущем канцлере Олафе Шольце воздерживалась от поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. В апреле 2025 года Мерц еще до своего избрания на пост канцлера говорил, что «сделал бы это [поставил бы Taurus Киеву], но только при согласовании с европейскими партнерами». Позже, уже став канцлером, Мерц заявил, что Берлин решил отказаться от раскрытия подробной информации о передаче вооружений Киеву.