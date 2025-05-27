В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, празднующих победу. Пострадали около 50 человек

- Азия и мир, происшествия
- 10:12, 27 мая 2025
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- Обновлено: 10:18, 27 мая 2025
CentralAsia (CA) - В Ливерпуле автомобиль врезался в пешеходов во время празднования победы футбольного клуба «Ливерпуль» в английской Премьер-лиге, передает «Би-би-си».
В больницу доставили 27 человек, двое получили «серьезные» травмы, сообщили в службе скорой помощи. Еще 20 людям оказали помощь на месте.
Инцидент произошел в центре Ливерпуля, где проходил традиционный парад: игроки победившего в чемпионате Англии по футболу клуба ехали на открытом автобусе с кубком в руках. После окончания парада, когда люди стали расходиться, в толпу въехал автомобиль Ford.
По словам главы пожарно-спасательной службы графства Мерсисайд Ника Серла, в результате наезда четыре человека (трое взрослых и один ребенок) оказались зажаты под колесами автомобиля.
Арестован 53-летний британец, который, предположительно, был водителем автомобиля.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия, но власти не рассматривают версию теракта, добавила Симс.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на произошедшее и выразил сочувствие пострадавшим. Он назвал инцидент ужасающим.