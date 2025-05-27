Макрон объяснил видео, где жена толкает его в лицо

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал видео, на котором его жена Брижит отталкивает его лицо, когда они выходят из самолета во Вьетнаме, отправляясь на первый этап тура по Юго-Восточной Азии, передает CNN.

Выступая в понедельник перед журналистами в Ханое, Макрон напрямую прокомментировал видеоролик, опровергнув вызванные им домыслы.

«Есть видео, на котором я шучу и поддразниваю свою жену, и каким-то образом это превращается в своего рода геопланетарную катастрофу, и люди даже выдвигают теории, чтобы ее объяснить», — сказал президент.

Макрон признал, что кадры были подлинными, но раскритиковал то, как они были использованы в качестве оружия. «Все видео настоящие, и да, иногда люди их фальсифицируют, но люди приписывают им всякую чушь».

Он добавил, что пользователи социальных сетей в прошлом неправильно истолковывали и другие видео с его участием. Например, на одном снимке Макрон пожимал руку президенту Турции, а Реджеп Тайип Эрдоган долго держал палец президента Франции. «Это внезапно стало выражением геополитического баланса сил, который многое сказал о Франции», — пошутил Эммануэль Макрон, передает BFMTV.

«В этих трех видеороликах я брал в руки бумажный носовой платок, пожимал кому-то руку и просто шутил с женой, как мы это часто делаем», — подчеркнул глава французкого государства, добавив, что «на видео можно сказать много глупостей».