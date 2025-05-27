В Госдуме предлагают ограничить соцвыплаты мигрантам с гражданством РФ, проживающим в стране менее 20 лет

CentralAsia (CA) - Руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов направил на отзыв в правительство РФ проект базового закона о возможности предоставления социальных выплат, льгот и жилищных сертификатов только тем мигрантам, которые имеют российское гражданство и проживают в РФ в течение 20 лет. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается установить, что право на получение государственной поддержки возникает у получивших гражданство РФ только по истечении 20 лет постоянного проживания на территории РФ. Данное положение предлагается не распространять на лица, получившие гражданство после принятия нового субъекта в состав РФ или по программам переселения соотечественников, на граждан Беларуси и Украины и участников военных действий.

Согласно проекту, ценз оседлости для новых граждан РФ должен учитываться при получении таких мер поддержки, как социальные пособия, доплаты к пенсии, субсидии на приобретение жилья или строительство дома молодым и многодетным семьям, субсидии для участия в программах льготного ипотечного кредитования.

«В последнее время в разных регионах страны разразились скандалы вокруг получения сертификатов на приобретение жилья. Люди законно возмущаются, почему власть помогает гражданам, которые недавно получили паспорта, в то время как многие местные жители годами безрезультатно стоят в этой очереди», - пояснил Миронов ТАСС.