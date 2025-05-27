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Улан-Батор и Эссен расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

CentralAsia (MNG) -  26 мая 2025 года заместитель губернатора столицы, отвечающий за социальный сектор, зеленое развитие, загрязнение воздуха и окружающей среды Амартувшин Амгаланбаяр и заместитель бургомистра по социальным вопросам, труду и здравоохранению города Эссен Федеративной Республики Германия Петер Ренцель подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения. Об этом сообщает столичная пресса Ulaanbaatar.mn.

В рамках Соглашения о сотрудничестве обе стороны углубят сотрудничество в области больничной гигиены, профилактики и контроля инфекций, а также внедрят инновационные подходы к услугам по уходу на дому для лиц с проблемами развития. Кроме того, обе стороны будут сотрудничать с Агентством по чрезвычайным ситуациям Улан-Батора для повышения готовности к стихийным бедствиям, улучшения механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации и усиления мер по предотвращению пожаров.

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