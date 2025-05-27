Решение по дальнобойному оружию для Украины принято пару месяцев назад, - канцлер ФРГ

Фридрих Мерц

CentralAsia (CA) - Решение об отмене ограничений на дальность ударов полученного Украиной оружия было принято «несколько месяцев назад», заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо, передает Phoenix.

О том, что ограничения по дальности с военных поставок Украине сняли Германия, Великобритания, Франция и США, Мерц сообщил накануне.

«Насколько я знаю, и как я вчера изложил, страны, которые установили ограничения на дальность ударов, давно отменили требования. Так что я вчера в Берлине описал то, что происходит несколько месяцев, а именно, что Украина может применять оружие, которое ей поставляют, за пределами своих границ против военных объектов на территории России», — сказал канцлер.

По словам Мерца, решение о снятии ограничений на дальность ударов позволит Украине «защитить себя в достаточной степени».

Западные страны на протяжении боевых действий, поставляя Украине дальнобойное оружие, накладывали ограничения на его использование, запрещая наносить удары по территории России. В ноябре 2024 года тогдашний президент США Джо Байден впервые дал согласие на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по целям на территории России. Сообщалось, что ограничения на использование дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow также сняли Великобритания и Франция. Официального подтверждения этой информации со стороны правительств западных стран не было.

Германия при предыдущем канцлере Олафе Шольце воздерживалась от поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. В апреле 2025 года Мерц еще до своего избрания на пост канцлера говорил, что «сделал бы это [поставил бы Taurus Киеву], но только при согласовании с европейскими партнерами». Позже, уже став канцлером, Мерц заявил, что Берлин решил отказаться от раскрытия подробной информации о передаче вооружений Киеву.