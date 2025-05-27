Владельцы ChatGPT будут платить налоги за работу в Казахстане

// searchenginejournal.com

CentralAsia (KZ) - Компания OpenAI, разработавшая интеллектуальную систему ChatGPT, прошла условную регистрацию в Казахстане, сообщает Комитет госдоходов РК.

Теперь в отношении американской компании будет действовать так называемый налог на Google, который применяется в Казахстане с 2022 года.

«Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат-бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством РК», – пояснили в комитете.

ChatGPT – это чат-бот с искусственным интеллектом. Он основан на языковой модели GPT, которая обучена на огромном объёме текстов и способна понимать вопросы и запросы; генерировать осмысленные и логичные ответы; помогать с переводами, письмами, кодом, учебой и многим другим. ChatGPT можно использовать как виртуального помощника, консультанта, собеседника или инструмент для творчества и работы.

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