В Медине скончался имам из Узбекистана

Роббимкул Мухаммадиев.

CentralAsia (UZ) - В Саудовской Аравии скончался имам хатиб мечети «Ракат» Роббимкул Мухаммадиев.

Как сообщили в Духовном управлении мусульман Узбекистана, 23 мая 2025 года Раббимкул домла Мухаммадиев вылетел в Медину как руководитель 38-й ташкентской группы паломников. В самолёте он потерял сознание и больше не пришёл в себя.

«В день вылета домла уснул в самолёте и уже не просыпался. Врачи международного аэропорта Медины диагностировали крайне тяжёлое состояние, пациент был без сознания, не реагировал на вопросы. После этого его доставили в клинику «Муовасат» в Медине. Диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения, изменения в структурах ствола мозга, отёк головного мозга», - говорится в сообщении.

24 мая после нейрохирургической операции состояние Раббимкула домлы ухудшилось, и он скончался утром 26 мая. Его похоронили на кладбище Аль-Баки в Медине.

Раббимкул домла Мухаммадиев с 1997 года работал в должности имам-хатиба. За эти годы он служил в мечетях «Ок тунукали», «Иброхим ота», «Имам Термизий» и «Ракат» в городе Ташкенте.