В Узбекистане ужесточаются требования к фармацевтическим компаниям и аптекам

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вводятся дополнительные требования при выдаче лицензий фармацевтическим компаниям и аптекам. Это предусмотрено постановлением президента от 23 мая.

С 1 сентября для начала фармацевтической деятельности или деятельности по розничной продаже лекарств требуется выполнить следующие условия:

все договоры аренды или безвозмездного пользования помещениями (где будет вестись фармацевтическая деятельность) обязательно должны быть зарегистрированы в налоговой;

возможность оплаты картой и другими электронными средствами платежа при продаже лекарств.

Если в ходе налоговой проверки выявят, что компания закупает, перевозит, хранит или продаёт контрафактные препараты (без приходных документов) или лекарства без цифровой маркировки, лицензия может быть приостановлена.

Кроме того, с 1 июля вступает в силу порядок, согласно которому реализация ввезённых в Узбекистан лекарств оптовым и розничным продавцам допускается только через организацию-импортёра или его официальных дилеров и на основании электронного счёта-фактуры. То есть продавать импортные лекарства смогут только компании, которые сами ввезли продукцию, или их официальные дилеры. Независимые посредники и неуполномоченные организации не смогут легально продавать такие препараты.

С 1 апреля на ввоз ряда лекарств в Узбекистан введена таможенная пошлина в размере 2%. В их числе — антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные, противовирусные, гормональные и другие препараты.