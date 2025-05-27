Российский самолёт экстренно сел в Казахстане из-за умершей пассажирки

CentralAsia (KZ) - В международном аэропорту Актобе совершил вынужденную посадку самолёт российской авиакомпании Nordwind Airlines, сообщает Orda.kz.

Как сообщили в аэропорту, Boeing-777 летел из Екатеринбурга в Сочи, но изменил маршрут: одна из пассажирок почувствовала себя плохо, её состояние резко ухудшилось. По предварительным данным, 42-летняя женщина скончалась во время полёта. Причина смерти неизвестна.

Самолёт приземлился в Актобе в 12:35 по местному времени. На борту находились 564 пассажира, они пока остаются внутри лайнера.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения