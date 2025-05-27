Лето в Узбекистане начнется с жары и будет немного теплее климатической нормы

CentralAsia (UZ) - Лето в Узбекистане стартует с типичной для региона погоды – сухой и умеренно жаркой.

По данным «Узгидромета», с 1 по 7 июня по всей территории республики ожидается преимущественно безоблачная погода, температура воздуха будет постепенно повышаться до 35–38 градусов, на севере, юге и в пустынных районах – до 40 градусов.

Во второй и третьей декаде июня прогнозируется колебание температуры: от 33–38 до 25–30 градусов. В самые жаркие дни месяца, особенно по северу, югу и пустынной зоне, воздух будет прогреваться до 39–41 градуса. Кратковременные дожди возможны в конце первой декады и в отдельные дни второй и третьей декад.

Климатические данные показывают устойчивую тенденцию к росту температуры в июне. За последние годы месячные показатели регулярно превышали норму, а июни с 2021 по 2024 годы вошли в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

По предварительным оценкам Узгидромета, лето этого года в Узбекистане может оказаться немного теплее климатической нормы. Жаркие периоды с температурой до экстремальных значений будут чередоваться с относительно комфортными неделями, однако засушливость и солнечная активность останутся главными признаками сезона.