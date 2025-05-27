Минобороны России обвинило Украину в попытке срыва переговоров

CentralAsia (CA) - Минобороны России заявило, что Украина при поддержке некоторых стран Европы предприняла «ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса».

В сообщение утверждается, что по инициативе РФ «был возобновлен прямой российско-украинский диалог по мирному урегулированию конфликта».

По данным ведомства, с 20 по 27 мая российские средства ПВО уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник, из которых «вне зоны специальной военной операции — 1465».

Минобороны отчиталось, что в ответ на действия Украины российская армия нанесла удары «высокоточным оружием» и беспилотниками «исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины».

Первый раунд новых российско-украинских состоялся в Стамбуле 16 мая. Следующая встреча, по данным источников ряда СМИ, может пройти уже на этой неделе.