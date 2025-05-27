В Узбекистане еще одного мужчину осудили за участие в военных действиях на стороне России

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане суд приговорил 28-летнего уроженца Ташкентской области к четырем годам ограничения свободы за службу в российской армии. Об этом сообщает Kun.uz.

Мужчина, родившийся в 1997 году в Куйичирчикском районе, в июне 2024 года уехал в Россию. По его словам, в Москву приехал по приглашению армянских менеджеров якобы для участия в бойцовском поединке, поскольку ранее профессионально занимался смешанными единоборствами. Но бой был отменен, и у него забрали паспорт. Увидев рекламу контрактной службы, узбекистанец обратился в российский военкомат.

«Я спросил, выплатят ли деньги сразу. Они подтвердили. Тогда я забрал паспорт у армян, отдал им долг и подписал контракт сроком на один год. Мне сказали, что буду чинить технику, как и делал в Узбекистане», — рассказал он.

После подписания контракта узбекистанец прошел подготовку под Ростовом и в августе был направлен на военные действия в Луганск, где вскоре получил осколочное ранение в глаз при атаке дрона. После лечения в госпиталях России он получил отпуск, пытался вернуться в Узбекистан, но помощи от посольства не получил.

«Мне дали 60 дней отпуска на восстановление. Хотел вернуться в Узбекистан. Обратился в посольство в Москве, но мне отказали в помощи. Через интернет купил миграционную карту за 50 тысяч рублей и 20 декабря 2024 года вернулся в Узбекистан», — рассказал мужчина в суде.

Суд учел сотрудничество с следствием и отсутствие судимости, однако признал его виновным по статье 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года, 1 месяц и 20 дней.

Ранее аналогичные сроки по этой статье получили еще несколько узбекистанцев.