Лавров сообщил о проработке деталей обмена заключенными между Россией и США

CentralAsia (CA) - Сейчас прорабатываются детали обмена заключенными между Россией и США, о котором президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились 19 мая в ходе телефонного разговора. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Детали, по понятным причинам, согласовываются по линии соответствующих компетентных органов»,— сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Турции Хаканом Фиданом (цитата по ТАСС).

Речь идет о планируемом обмене заключенными по формуле «9 на 9». Возможные сроки обмена не называли. Reuters писало, что США уже предоставили России список граждан, запрашиваемых для возвращения. В их числе — бывший десантник Майкл Трэвис Лик, осужденный на 13 лет за сбыт наркотиков и бывший морской пехотинец Роберт Гилман, осужденный на 9 лет за нападение на полицейского.

До этого обмен между Россией и США состоялся в апреле в Абу-Даби. В ходе него гражданку России и США Ксению Карелину, осужденную по делу о госизмене, обменяли на гражданина России и Германии Артура Петрова, осужденного за контрабанду и отмывание денег.