Внешнеполитические ведомства Кыргызстан и Таджикистан обсудили консульские вопросы в Душанбе

- Таджикистан, общество
- 18:00, 27 мая 2025
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CentralAsia (TJ) - В Душанбе 27 мая прошли консультации между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, посвящённые консульским вопросам.
Как сообщили в МИД РТ, кыргызскую делегацию представлял Директор департамента консульской службы МИД КР Жумакадыр уулу Сейитек. Таджикскую сторону возглавил начальник Главного консульского управления МИД РТ Сафарзода Баходур.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы защиты прав и интересов граждан, порядок передвижения и пребывания граждан, а также другие важные аспекты консульской деятельности.
Стороны подчеркнули готовность к дальнейшему расширению сотрудничества и продолжению конструктивного диалога.