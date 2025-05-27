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Внешнеполитические ведомства Кыргызстан и Таджикистан обсудили консульские вопросы в Душанбе

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе 27 мая прошли консультации между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана, посвящённые консульским вопросам.

Как сообщили в МИД РТ, кыргызскую делегацию представлял Директор департамента консульской службы МИД КР Жумакадыр уулу Сейитек. Таджикскую сторону возглавил начальник Главного консульского управления МИД РТ Сафарзода Баходур.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы защиты прав и интересов граждан, порядок передвижения и пребывания граждан, а также другие важные аспекты консульской деятельности.

Стороны подчеркнули готовность к дальнейшему расширению сотрудничества и продолжению конструктивного диалога.

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