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Взрыв прогремел на химзаводе в Китае, погибли 5 человек
Один из пострадавших
Один из пострадавших

CentralAsia (CA) -  Взрыв прогремел в полдень вторника в цехе одной из химических компаний в городе Гаоми провинции Шаньдун (Восточный Китай). Об этом пишет агентство «Синьхуа».

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий ЧС.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР направило рабочую группу и специализированные поисково-спасательные силы, включая пожарных, медицинских экспертов и специалистов по обеспечению безопасности на производстве, с целью оказания помощи местным ведомствам в спасательных работах.

На место происшествия уже направлены 232 местных пожарных. 

По последним данным, 5 человек погибли, еще 19 пострадали от взрыва.

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