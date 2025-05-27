HBO выбрал актеров на роль Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале о Гарри Поттере
- Азия и мир, общество
- 23:19, 27 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Главные роли в новом сериале «Гарри Поттер» сыграют британские актеры Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).
В кастинге на роли Гарри, Рона и Гермионы участвовали 32 тыс. детей.
Съемки сериала начнутся этим летом в студии Warner Bros. Studios Leavesden. Первый сезон должен выйти в 2026 году.
Сериал «Гарри Поттер» на HBO планируют растянуть на 10 лет.
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