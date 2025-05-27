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HBO выбрал актеров на роль Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале о Гарри Поттере

CentralAsia (CA) -  Главные роли в новом сериале «Гарри Поттер» сыграют британские актеры Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

В кастинге на роли Гарри, Рона и Гермионы участвовали 32 тыс. детей.

Съемки сериала начнутся этим летом в студии Warner Bros. Studios Leavesden. Первый сезон должен выйти в 2026 году.

Сериал «Гарри Поттер» на HBO планируют растянуть на 10 лет.

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