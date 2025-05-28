США ужесточат проверку соцсетей для иностранных студентов

// The White House

CentralAsia (CA) - Администрация Трампа рассматривает возможность потребовать от всех иностранных студентов, подающих заявления на обучение в Соединенных Штатах, проходить проверку в социальных сетях, пишет POLITICO.

В рамках подготовки к такой обязательной проверке администрация приказывает посольствам и консульским отделам США приостановить планирование новых собеседований для таких заявителей на получение студенческой визы, согласно телеграмме, датированной вторником и подписанной госсекретарем Марко Рубио.

Если администрация осуществит этот план, это может серьезно замедлить обработку студенческих виз. Это также может нанести ущерб многим университетам, которые в значительной степени зависят от иностранных студентов для пополнения своей финансовой казны.

Ранее администрация ввела некоторые требования к проверке в социальных сетях, но они были в основном направлены на возвращение студентов, которые могли участвовать в протестах против действий Израиля в секторе Газа.

В телеграмме прямо не говорится, что будет проверять будущая проверка в социальных сетях, но она намекает на указы, направленные на предотвращение террористов и борьбу с антисемитизмом.

Многие должностные лица Госдепартамента в течение нескольких месяцев в частном порядке жаловались на то, что прошлые указания — например, по проверке студентов, которые могли участвовать в протестах в кампусе — были расплывчатыми. Например, неясно, может ли публикация фотографий палестинского флага в учетной записи X заставить студента пройти дополнительную проверку.

Администрация использовала различные правила для нацеливания на университеты, особенно элитные, такие как Гарвард, которые она считает слишком либеральными и обвиняет в том, что они позволяют процветать антисемитизму в своих кампусах. В то же время он проводит иммиграционные репрессии, которые затронули ряд студентов.