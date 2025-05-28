«Санкционированное государством убийство»: бывший президент Монголии призывает Японию обсудить смертную казнь

CentralAsia (MNG) -

Бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиа, который во время своего президентства руководил отменой смертной казни в Монголии, призвал к открытым дебатам по вопросу смертной казни в Японии в интервью газете «Mainichi Shimbun» в рамках своего визита в страну.

Говоря о сохранении в Японии смертной казни, несмотря на международную тенденцию к ее отмене, Элбэгдорж отметил, что если будет раскрыто больше информации, общественное мнение в пользу смертной казни изменится, и призвал к прозрачности процедур.

Элбэгдорж Цахиа

Элбэгдорж, который участвовал в демократизации Монголии, стал премьер-министром до вступления в должность президента в 2009 году. Находясь на своем посту, он заменил смертные приговоры пожизненным заключением и объявил мораторий на казни. Благодаря правовым реформам Монголия отменила смертную казнь в 2017 году.

По словам Элбэгдоржа, изначально существовала сильная общественная оппозиция мораторию, но с ростом прозрачности и общенациональных дебатов общественное мнение постепенно изменилось. Он также заявил: «Преступность также снизилась после отмены смертной казни. Наказание не обязательно ведет к поддержанию общественной безопасности».

Что касается пожизненного заключения как альтернативы смертной казни, бывший президент заявил: «Для семей жертв лучше позволить им (преступникам) жить и каждый день размышлять о своих преступлениях, чем заканчивать свою жизнь смертной казнью, чтобы искупить свои грехи».

Объясняя необходимость сохранения системы смертной казни в Японии, японское правительство сослалось на результаты опросов общественного мнения, заявив, что «80% населения принимают смертную казнь».По этому поводу Элбэгдорж подчеркнул: «Если вы узнаете о процессе смертной казни и о том эмоциональном воздействии, которое она оказывает на людей, вы обязательно измените свое мнение».

По данным Amnesty International, 145 стран отменили смертную казнь законодательно или на практике.

Среди 38 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития только Япония, США и Южная Корея сохраняют смертную казнь. Япония не приводила в исполнение смертные приговоры почти три года — необычно долгий период в последнее время.

Элбэгдорж утверждал: «Смертная казнь — это санкционированное государством убийство, направленное против человечности. Сейчас настало время для Японии обсудить плюсы и минусы смертной казни».

автор: Акира Иида

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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