Посол Японии встретился со 103-летним ветераном войны на Халхин-Голе. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Масару Игавахара посетил встречу, чтобы узнать об истории японских военнопленных после войны на Халхин-Голе.

18 мая посол Масару Игавахара и его супруга посетили встречу, на которой они узнали об истории японских военнопленных, состоявшуюся в парке «Ногоон-Нуур» в районе Чингэлтэй.

На встрече присутствовало более 100 японцев и монголов, и во время встречи 103-летний монгольский ветеран Чогсомжав Гомбо, охранявший пленных японских граждан, поделился своими воспоминаниями. Вспоминая те времена, он сказал: «Японцы занимались лесозаготовками, рытьем фундаментов и дроблением камней. Все они приехали без зимней одежды, у них не было теплой одежды. Приехав из страны с более теплым климатом, они часто говорили, что им холодно в Монголии».

С.Өлзийтогтох, основатель юрточного музея «Сакура» в парке «Ногоон-Нуур», рассказал о своем визите в Японию в ноябре прошлого года, где он встретился с японскими гражданами, находившимися в плену, и задокументировал их реальные истории. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Масару Игавахара выразил признательность за возможность присутствовать на церемонии, отметив: «Для меня большая честь участвовать в этом замечательном мероприятии. Ветеран войны Чогсомжав Гомбо гуай поделился ценными воспоминаниями о том времени. Я надеюсь, что многие люди посетят музей “Сакура” и вспомнят о японцах, которые внесли свой вклад в развитие Монголии». В этом году, спустя 80 лет после окончания войны, встреча вновь продемонстрировала ценность мира.

источник: MiddleAsianNews

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