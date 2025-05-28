Монгольские дети-музыканты произвели фурор на итальянском конкурсе «Città di Barletta»

CentralAsia (MNG) -

35-й Международный конкурс юных музыкантов «Città di Barletta» состоялся в Барлетте (Италия) в прекрасном театре Curci Theatre. Конкурс юных солистов (струнные, духовые и гитара) и конкурс камерной музыки прошли с 13 по 15 мая 2025 года.

35-й Международный конкурс юных музыкантов «Città di Barletta» Live Edition организован музыкальной ассоциацией «Cultura e Musica - Giuseppe Curci» и спонсируется администрацией города Барлетта, регионом Апулия и Министерством культуры Италии - Департаментом музыки. Цель конкурса — оценить молодых музыкантов и продемонстрировать их талант, артистизм и вдохновение, стимулируя международный культурный обмен и продвигая культурные и туристические ресурсы страны.

Особенно блистали монгольские дети в номинации струнные инструменты.

В категории юниоров МИШЭЭЛ Баттувшин завоевала Первую абсолютную премию, набрав 99 баллов из 100 возможных. В этой категории первое место заняли ХАНТЭНГИС Баттулга и ТЭМУЛУН Мөнхбаяр, набравшие 97 баллов из 100 возможных.

В категории А сын участника знаменитого монгольского бойбэнда «Камертон», ГАНСУЛД Ган-Эрдэнэ завоевал Первую абсолютную премию, набрав 100 баллов из 100 возможных. В этой же категории первое место заняли САРАНГУА Мөнхбат и МИШЭЭЛ Төгсжаргал набравшие 95 баллов из 100 возможных.

В категории С ИНДРА Гансух заняла 1-е место, набравшая 97 баллов из 100 возможных.

источник: MiddleAsianNews

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