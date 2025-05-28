Объявлено о приезде монгольских дзюдоистов на чемпионат мира по дзюдо 2025 года

CentralAsia (MNG) - Шестнадцать дней осталось до начала чемпионата мира по дзюдо 2025 года, который пройдет в Будапеште, Венгрия, с 13 по 20 июня 2025 года.
На чемпионат мира по дзюдо подали заявки более 499 дзюдоистов из 87 стран. Монголию представят восемнадцать дзюдоистов под руководством главного тренера сборной Монголии Эрдэнэбаатара Ууганбаяра и тренеров Бундмаа Мөнхбаатара, Болдбаатара Чимэд-Ёндона, Болдбаатара Ганбата, Нямлхагвы Пурэвдоржа и Хишигбаяра Буувэйбаатара. К участию в чемпионате мира допускаются спортсмены, входящие в сотню лучших в мире. Монголия не будет представлена в весовых категориях до 90 кг среди мужчин и до 78 кг среди женщин. Хотя дзюдоистка Хуслэн Отгонбаяр, выступающая в категории до 78 кг, входит в сотню лучших, она не примет участия из-за травмы.
Монгольские дзюдоисты будут соревноваться в шести мужских и шести женских весовых категориях. Официально состав выглядит следующим образом:
Мужчины
-60 кг: Ариунболд Энхтайван (серебряный призер чемпионата мира), Ёлк Казирбёк,
-66 кг: Басхуу Ёндонпэрэнлей (двукратный бронзовый призер чемпионата мира), Эрхэмбаяр Баттогтох,
-73 кг: Анхзаяа Лавжаргал (бронзовый призер чемпионата мира), Уранбаяр Одгэрэл,
-81 кг: Шинэбаяр Оюунчимэг,
-100 кг: Худэрчулуун Баярцэнгэл,
+100 кг: Гончигсурэн Батхуяг.
Женщины
-48 кг: Наранцэцэг Ганбаатар, Анударь Жамсран (серебряный призер чемпионата мира среди юниоров)
-52 кг: Сосорбарам Лхагвасурэн,
-57 кг: Ариунзаяа Тэрбиш (золотой призер чемпионата мира среди юниоров)
-63 кг: Энхрийлэн Лхагватогоо (бронзовый призер чемпионата мира), Ганхайч Болд,
-70 кг: Есуй Дарханбатбаяр, Ням-Эрдэнэ Батсуурь,
+78 кг: Адъяасурэн Амарсайхан.
Смешанные команды:
-90 кг: Ган-Эрдэнэ Цэрэнбат
+78 кг: Номинзул Дамбадаржаа
Монгольские дзюдоисты завоевали в общей сложности 28 медалей на чемпионатах мира по дзюдо, шесть из которых золотые. Первую медаль для Монголии на чемпионате завоевал заслуженный спортсмен Монголии Баттулга Дашгомбо, который завоевал бронзу в 1989 году. Первым чемпионом мира из Монголии стал Цагаанбаатар Хашбаатар, завоевавший золотую медаль на чемпионате 2009 года. С тех пор Сумъяа Доржсурэн, Уранцэцэг Мөнхбат, Болдбаатар Ганбат, Цогтбаатар Цэнд-Очир и Баасанхуу Бавуудорж также принесли славу Монголии, завоевав золотые медали на чемпионатах мира по дзюдо.