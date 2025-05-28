Федеральный президент и первая леди Австрии посадили деревья в комплексе «Их Тэнгэр»

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен посетит Монголию с государственным визитом 25–28 мая 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

В символическом выражении общей приверженности решению глобальных проблем, таких как изменение климата и опустынивание, президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и первая леди Болорцэцэг Лувсандорж вместе с федеральным президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом и первой леди Дорис Шмидауэр 27 мая 2025 года посадили деревья в комплексе «Их Тэнгэр».

Во время визита в комплекс «Их Тэнгэр» федеральный президент Ван дер Беллен и первая леди Шмидауэр познакомились с образом жизни и обычаями кочевых монголов, посетили мини-фестиваль Наадам, в рамках которого прошли «Три мужественных игры», а также выступления с традиционной монгольской музыкой и танцами.

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