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Госсекретарь МИД Мөнхтушиг встретился с Массимо Аппаро, заместителем гендиректора МАГАТЭ

CentralAsia (MNG) -  Государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав принял делегацию во главе с заместителем генерального директора, директором Департамента гарантий Секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Массимо Апаро. Делегация представителей МАГАТЭ находится с рабочим визитом в Монголии 25-27 мая 2025 года. Об этом сообщили в МИД страны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества между Монголией и МАГАТЭ, а также были обсуждены участие и роль Монголии в укреплении мира и безопасности во всем мире. 

Государственный секретарь Мөнхтушиг выразил позицию Монголии относительно будущего направления сотрудничества Монголии с МАГАТЭ, особенно, в области технической помощи, наращивания кадрового потенциала, подготовки специалистов и внедрения передовой практики. 

Заместитель генерального директора, директор Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ Массимо Апаро поблагодарил за поддержание высокой активности и взаимного доверия в сотрудничестве с МАГАТЭ. Он также отметил, что сотрудничество между двумя сторонами вносит значительный вклад в региональный и международный  мир и безопасность, и выразил готовность к более продуктивному взаимодействию в этом направлении.

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