США получили от Украины список условий для мирного соглашения, - спецпосланник Трампа

Кит Келлог,

CentralAsia (CA) - Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью Fox News рассказал, что США получили от Украины их предложения по будущему перемирию и ожидают российскую часть меморандума, о которой говорил президент Владимир Путин после телефонного разговора с Трампом 19 мая.

Келлог пояснил, что под меморандумом он подразумевает некий набор целей и условий, которые считают принципиально важными Москва и Киев, следующая задача — попытки их состыковать, после чего возможно проведение следующего раунда переговоров. Они, по словам Келлога, могут пройти в Женеве, поскольку Москва отказалась проводить их в Ватикане, как предлагал Трамп. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что для Москвы предпочтительным вариантом будет Турция.

Отвечая на вопрос ведущего, какие еще есть в арсенале Трампа способы заставить Россию и Украину заключить перемирие, Келлог сказал, что, по его мнению, Трамп уже сделал для этого достаточно много, в том числе способствовал проведению переговоров в Стамбуле. «Думаю, ему нужно просто продолжать делать то, что он уже делает», — сказал Келлог.

Россия и Украина договорились на переговорах в Стамбуле, что обменяются документами, в которых будут детально прописано видение условий прекращения огня с каждой стороны. Предполагается, что после этого переговоры будут продолжены.

Лавров говорил, что Россия заканчивает работу над списком и будет готова представить его Украине вскоре после обмена заключенными. Обмен был завершен 25 мая.

Россия готовит еще один документ — «меморандум о будущем мирном договоре». Чем он отличается от списка условий мира, пока неясно. Кремль подчеркивал, что перечень условий и меморандум — два разных документа.