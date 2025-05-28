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Исполнителя роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» приговорили к тюремному сроку
Халит Эргенч
Халит Эргенч

CentralAsia (CA) -  Суд в Стамбуле вынес приговор в отношении актера Халита Эргенча, который известен по роли султана Сулеймана в телесериале «Великолепный век». Его обвинили в даче ложных показаний во время расследования протестов в Стамбуле в 2013 году.

Изначально суд приговорил Халита Эргенча к двум годам и трем месяцам лишения свободы, передает Anadolu. Позже, приняв во внимание уважительное отношение актера к суду, срок сократили до 1 года, 10 месяцев и 15 дней. Anadolu отмечает, что актер еще может обжаловать приговор.

Суд также приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы актера Рызу Коджаоглу. Ему предъявили аналогичное обвинение.

В 2013 году в стамбульском парке Гези прошли протесты против строительства торгового центра на месте исторических казарм. По версии следствия, Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу дали ложные показания на вопрос о контактах и связях с протестующими.

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